Previsão do tempo: quarta (28) quente e de ar seco no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 23

A quarta-feira (28) começa com dia quente e ar seco para moradores da região Sul no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo também fica firme em todas as outras áreas do Estado.

No Sul, o vento sopra com intensidade moderada, as temperaturas aumentam levemente e o dia será com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%, no período da tarde. Então, nesses dias, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde e, da mesma forma, com o meio ambiente.

De acordo com especialistas, no inverno, a baixa umidade do ar traz várias consequências para a saúde das pessoas. Portanto, separamos alguns cuidados, que estão no final desta reportagem. Confira.

Na Grande Vitória, céu claro, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, céu claro, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, céu claro, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em alguns pontos da região. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% em alguns pontos da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

