Presas em Guaçuí mulheres que tentaram matar outra a pedradas

Duas mulheres, apontadas pela polícia como autoras de uma tentativa de homicídio, foram presas nesta quarta-feira (28), em Guaçuí. Elas agrediram e chegaram a usar um bloco de pedra contra outra mulher, no último dia 19.

O crime, que segundo a Polícia Civil foi motivado por ciúme, ocorreu à luz do dia na Avenida Marechal Floriano, no Centro. Populares que circulavam pelo local no momento da briga socorreram a vítima, de 23 anos.

As suspeitas, que têm 23 e 41 anos, foram detidas no bairro João Ferraz de Araújo, por meio de um mandado de prisão. As duas foram levadas para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

