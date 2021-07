Prepare os cobertores! Cachoeiro terá temperatura abaixo dos 10 graus nos próximos dias

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 74

A forte massa de ar polar promete gerar temperatura abaixo dos 10 graus em Cachoeiro de Itapemirim. A cidade, conhecida por ser uma das mais quentes do Espírito Santo, vai experimentar dias de muito frio, segundo o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos.

“Teremos queda acentuada de temperatura. Na quinta-feira, no Espírito Santo, poderemos experimentar a tarde mais fria do ano. Assim, na sexta, há possiblidade de uma queda expressiva nas mínimas, e também não se descarta serem as menores temperaturas do ano. No início do mês, tivemos temperatura de 3,8 graus na Região Serrana. podemos esperar temperatura nesse patamar. Em Cachoeiro, a temperatura tem ficado entre 11 e 13 graus . No entanto, nos próximos dias, pode ficar abaixo dos 10 graus”, informa o meteorologista.

Entretanto, ainda não é possível falar em recorde de frio no Estado, afirma Ramos. “Temos de monitorar essa massa e a temperatura. Mas, podemos falar na tendência de queda na temperatura”, relata.

País abaixo de zero

Assim, em todo país, há grande expectativa para saber como essa massa de ar polar vai se comportar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alerta para quedas bruscas de temperatura e as projeções são de que a onda polar pode ser uma das mais fortes dos últimos 20 anos, segundo o MetSul.

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta segunda-feira (26), o meteorologista do 7º Distrito (São Paulo e Mato Grosso do Sul) do órgão meteorológico nacional, Marcelo Schneider, fez questão de ressaltar o quão rara será a intensidade dessa onda de frio no histórico deste século.

“O frio vai ser bastante intenso. A gente deve ter uma das ondas de frio mais fortes desde o ano 2000. Mas o que vai chamar a atenção é a temperatura no nível de 1,5 mil metros. Essa é uma medida que o meteorologista utiliza pra identificar o potencial dessa massa de ar polar. Assim, poucas vezes em anos recentes ela esteve tão baixa na previsão. Em 20 anos, deve ser a terceira ou quarta onda de frio mais forte na capital paulista. São três ou quatro eventos nos últimos 20 anos pegando com essa abrangência [no Brasil]”, disse Schneider.

