São José do Calçado decreta luto de 3 dias por morte de professora, a caminho do trabalho 

A Prefeitura Municipal de São José do Calçado decretou luto oficial por três dias por meio de nota em que também manifesta pesar pela morte da professora Flávia Francisco da Silva, 35 anos, em um acidente na manhã desta sexta-feira (9).

“Neste momento de dor nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos à dedicação e trabalho prestado ao município”, diz a nota.

Flávia morava em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, e era servidora do município e do Estado em São José do Calçado.

O acidente ocorreu na ES 484, em Bom Jesus do Norte, por volta das 6h30, quando a professora seguia para o trabalho.

Policiais militares isolaram o local até que a perícia levasse o corpo da professora para o Serviço Médico Legal do Cachoeiro de Itapemirim.

