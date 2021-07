Prefeitura de Cachoeiro abre agendamento para vacinação de pessoas de 33 a 39 anos

Por Redação - Redação 276

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim abrirá, nesta quarta-feira (7), às 8h, agendamento on-line de vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 33 a 39 anos. Serão disponibilizadas 1,6 mil vagas para se vacinar na quinta-feira (8), na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha).

O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente.

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.

Interior

Para os moradores do interior, não é necessário agendamento. As pessoas que fazem parte dessa faixa etária devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

Cachoeiro iniciou, nesta terça-feira (6), a vacinação de pessoas a partir dos 35 anos. Foram disponibilizadas mais de 10 mil doses das vacinas Covidshield/Fiocruz (AstraZeneca), Pfizer e Janssen. As doses remanescentes estão sendo reinseridas no novo agendamento.

Monitoramento para quem tentar se vacinar indevidamente

A Semus ressalta que pessoas que já se vacinaram antes e, eventualmente, tentarem tomar uma nova dose de vacina de marca diferente, serão identificadas e poderão responder pela infração na justiça. Esse tipo de ocorrência foi verificada em algumas cidades do Brasil.

“Nós temos, no sistema, os nomes de todas as pessoas que já se vacinaram e esses dados podem ser cruzados, para verificar se alguém estiver tentando tomar mais uma dose indevidamente. É importante que a população tenha consciência de que todas as marcas de vacina são eficazes. Além disso, o combate ao coronavírus não se faz apenas com vacinação e mesmo os vacinados devem continuar mantendo as medidas de prevenção não-farmacológicas”, alerta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

