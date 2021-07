Prefeito e vereadores se reúnem para avaliar futuras obras em São José do Calçado

Por Redação - Redação 14

Na tarde desta sexta-feira (2), o prefeito de São José do Calçado, Antônio Cuíca, e os nove vereadores da Câmara Municipal, tiveram uma reunião, para analisar novos importantes projetos, de modo a evidenciar a cidade, por uma ótica estrutural moderna.

Em pauta, grandes obras foram debatidas, que contarão com o apoio do Governo do Estado, como a reforma da Praça; portal da cidade; construção do Creas, entre outras, foram pautadas, objetivando o conhecimento dos poderes no que tange aos trâmites administrativos para o início dos trabalhos.

Os vereadores Wagner Vieira França, Alcemar Dutra França, Janaina Luzia Oliveira Pimentel Passalini, Roberto João Mozelli Calhau Vervloet, Marven Menezes Lins, Jurandi Medeiros de Athaídes, Pedro Paulo da Silva Souza, Mauricio de Almeida Aguiar e José Manoel Lopes Silva ficaram otimistas com as apresentações das obras e garantiram o devido apoio ao Executivo na busca pelo desenvolvimento do município.

Todos os Secretários Municipais também estiveram presentes.

