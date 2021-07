Prefeito e secretário de Segurança sofrem acidente em Presidente Kennedy

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 259

O carro oficial em que estavam o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão, e o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, se envolveu num acidente na tarde desta quinta-feira (29). Um caminhão-baú atingiu o veículo na ES-060, em Presidente kennedy. Após o impacto, o caminhão saiu da pista e bateu em uma árvore.

Fontão e Ramalho não se feriram, mas o motorista do carro teve ferimentos leves. Já o motorista do caminhão-baú chegou a ficar desacordado e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a assessoria de imprensa de Presidente Kennedy, o prefeito está estável, no pronto-atendimento da cidade. Ele sente dores nas costas por conta da pancada que sofreu durante a batida.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que “o veículo em que estava o secretário de Estado Alexandre Ramalho se envolveu em uma colisão, por volta das 15h30 dessa quinta-feira (29), na rodovia ES-060, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo”.

O secretário estava em agenda oficial, continua a nota, e no carro também estavam o subsecretário interino de Integração Institucional, coronel Marcio Celante, o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão e um integrante da equipe de segurança do secretário, que dirigia. “O veículo foi atingido por um caminhão baú, que em seguida perdeu o controle e bateu em uma árvore. motorista do carro oficial se feriu levemente. Os demais ocupantes saíram ilesos”, finaliza.

