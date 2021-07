Prefeito de Ibatiba participa do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas

Por Redação - Redação 9

Debater e propor ações em diversas temáticas relacionadas ao enfrentamento ao aquecimento global é a principal finalidade do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas . O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo é membro titular do colegiado representando a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho é membro suplente. O Fórum tem encontro agendado para o próximo dia 17 de agosto.

Para Luciano Pingo, “o tema é de grande relevância no nosso dia a dia e é notório o quanto as mudanças climáticas impactam em nossas vidas, essas frentes frias que estão acontecendo, inclusive com geadas, são exemplos”, citou Luciano Pingo.

Pingo ainda destacou as destruições na lavoura cafeeira que a geada provocou em Minas Gerais recentemente e os impactos que esses estragos na agricultura podem gerar na economia brasileira.

