Pratos simples, saborosos e para dias frios; confira as receitas

Dias frios pedem, além de cobertas e meias, uma comida quentinha. Não é mesmo? A baixa temperatura na região Sul do Espírito Santo não está para brincadeira e, para ajudar a aquecer os dias e as noites frias dos capixabas, o AQUINOTICIAS.COM separou algumas receitas saborosas para essa estação. Confira!

Chocolate quente

O chocolate quente é sempre uma boa pedida num dia frio. A bebida fica super cremosa e aromática, certamente vai se tornar a sua favorita.

Ingredientes para 2 pessoas

– 2 xícaras de leite integral

– 1 xícara de chocolate amargo ou meio amargo picado

– 1 colher de sobremesa de açúcar mascavo

– 1 colher de chá de essência de baunilha

– 1 canela em pau (opcional)

– 2 sementes de pimenta caiena (opcional)

Preparo

Em uma panela coloque todos os ingredientes. Deixe essência de baunilha por último. Mexa até que levante fervura, baixe o fogo e tire a canela e a pimenta caiena após 30 segundos fervendo. Deixe cozinhando até que fique cremoso. Depois disso, é só saborear.

Caldo verde simples

Quem é que resiste a essa receita? Fácil de preparar, delicioso e perfeito para um dia frio. O caldo verde é, sem dúvidas, uma receita que super combina com as baixas temperaturas.

Ingredientes

– 4 batatas grandes sem casca e em cubos

– 2 dentes de alho finamente picados

– 1 cebola finamente picada

– 1 maço de couve picada em tiras finas

– 2 paios em rodelas ou cubos.

Preparo

Coloque metade do paio na panela em fogo médio e deixe que dourem. Nessa gordura, refogue o alho e a cebola, colocando as batatas e cobrindo com água. Deixe cozinhar até que as batatas estejam cozidas. Corrija o sal. Deixe esfriar.

Refogue o restante da linguiça em uma frigideira, coloque a couve até que amacie e reserve. Processe 3/4 da couve com as batatas no liquidificador e devolva tudo para a panela, deixe levantar fervura, deixe que chegue no ponto que deseja. Acerte o sal e sirva quente.

Polenta cremosa

Quando o frio chegar de surpresa e você não souber o que fazer, escolha a polenta cremosa. É um prato fácil de preparar, saboroso e a maioria das pessoas não resiste a uma polentinha com queijo e molho vermelho. Aprenda a fazer.

Ingredientes

– 2 xícaras (chá) de fubá

– 1 colher (sopa) de óleo ou azeite

– 3 dentes de alho picado

– 2 colheres (sopa) de cebola picada

– 1 litro de água

– 1 colher (sobremesa) de sal

– 500ml de água (para o fubá)

Preparo

Numa panela, em fogo médio, refogue o alho e a cebola no óleo até dourar. Em seguida adicione a água, o sal e misture. Deixe no fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, coloque o fubá numa tigela, adicione os 500 ml de água aos poucos e vá mexendo com uma colher.

