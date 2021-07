Por que a letalidade da Covid é mais alta em alguns bairros de Cachoeiro?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 26

A taxa de letalidade pela Covid em Cachoeiro de Itapemirim está abaixo da média estadual, em 2,1%. No entanto, entre os bairros da cidade, há uma diferença considerável na média de mortes. Enquanto no Gilberto Machado a mortalidade pela doença está em 0,8%, no Aquidaban e no Zumbi os percentuais são mais altos, de 4,5% e 2,7%, respectivamente.

Mas, o que gera taxas tão diferentes de letalidade dentro de uma mesma cidade? Segundo o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, bairros grandes e com densidade populacional maior tendem a ter mais contaminados.

“Além disso, vemos em alguns bairros que há muitas pessoas, por exemplo, avós, filhos e netos, compartilhando a mesma residência. Isso pode ter dificultado o isolamento dos idosos. Assim, isso pode ter influenciado na maior contaminação desse grupo e, consequentemente, na maior média de óbitos”, avalia.

No Aquidaban, por exemplo, a idade média da população é alta. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, 24% dos moradores do bairro têm 55 anos ou mais. No Recanto, esse indicador fica em 17%. Estudos e números mostraram, no decorrer da pandemia, que a idade mais alta também é um fator que influencia na mortalidade pela Covid.

Mas outros indicadores também têm um peso grande nessa triste estatística, segundo o secretário. “Há as questões sociais e econômicas. Nos bairros com indicadores socioeconômicos mais altos, o contaminado pode ter buscado atendimento médico mais rápido. Assim, o paciente pode ter sido submetido ao tratamento por meio de oxigênio, corticóides e o exame de D-dímero, que verifica a coagulação, mais cedo”, esclarece Alex Wingler .

