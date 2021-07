Ponte interditada desde chuvas de janeiro de 2020 é reconstruída e liberada para trânsito em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 288

Os trabalhos de reconstrução da ponte da localidade de Usina São Miguel, que dá acesso ao distrito de São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, foram finalizados neste sábado (10). O trânsito no local será liberado para veículos e pedestres até o fim da tarde. A ponte esteve interditada após ser atingida pela enchente de 25 de janeiro de 2020, no entanto, já apresentava problemas na estrutura, devido a outras cheias ocorridas em anos anteriores.

Por causa disso, a Prefeitura de Cachoeiro elaborou, em 2019, um projeto de revitalização e duplicação da ponte, que fazia parte do processo de consolidação do Plano Municipal Rodoviário Rural. As intervenções foram realizadas com recursos do governo estadual, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Além disso, a Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) realizou o serviço de aplicação de Revsol e melhorias nos acessos à ponte.

O produtor de leite, Mário Pontes, que mora na região há mais de 55 anos, expressou a alegria de ver a ponte reconstruída e o trajeto sendo liberado.

“Como produtor rural, digo, com toda certeza, que essa ponte faz toda diferença para quem mora ou trabalha aqui. Quando perdemos essa passagem, tivemos de nos deslocar por outros caminhos e isso nos custou muito, tanto em questão financeira, como em desgaste físico, também. Mas, agora, com essa ponte nova liberada, isso vai facilitar muito nossa vida. Só temos a agradecer”, salienta.

Durante as obras no local, os condutores e pedestres que precisavam chegar até São Vicente passavam pelo distrito de Itaoca e percorriam uma estrada de 4 quilômetros que faz a ligação com Usina São Miguel.

A comerciante Natalina Machado Ferreira, que vive em São Vicente há 30 anos, agradeceu o empenho das equipes de trabalho para a reconstrução da ponte e elogiou o trabalho realizado.

“Só temos a agradecer. A estrutura dessa nova ponte está muito mais segura, bonita e tenho certeza que foi feita para durar. Estou muito feliz, pois, como comerciante, sei da importância dessa ponte para os negócios, afinal, temos muitas produções que são escoadas daqui”, completa.

O prefeito Victor Coelho, que visitou o local neste sábado, ressalta que a ponte é essencial para a vida da comunidade.

“É com alegria e gratidão que estamos liberando o trânsito nesse trajeto, tão importante para São Vicente, para a mobilidade dos moradores da região e para o desenvolvimento das atividades agrícolas e turísticas. Agradecemos ao governo estadual por mais essa parceria”, frisou.

“Essa é uma das pontes rurais mais importantes para Cachoeiro, por isso, reconstruí-la, com melhorias estruturais significativas, possibilita facilitar o tráfego e o transporte da produção agropecuária, contribuindo e valorizando, ainda mais, o desenvolvimento rural de Cachoeiro”, salienta o secretário municipal de Agriculta, Paulo Miranda.

