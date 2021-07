Polimix vai iniciar obras de US$ 650 milhões no Porto Central, em Kennedy

Por Redação - Redação 15

O grupo Polimix, uma das maiores fabricantes de cimento do país, espera, entre fevereiro e março de 2022, iniciar as obras de seu terminal portuário multiuso, o Porto Central, em Presidente Kennedy.

O investimento é de US$ 650 milhões e o início das operações está previsto para 2024. A maior parte dos recursos virá de bancos de fomento e instituições especializadas em financiamento de infraestrutura, segundo a publicação.

O projeto será liderado pela TPK Logística, controlada pela Polimix. Um acordo sobre dragagem e trabalhos marítimos foi assinado com a Van Oord Dredging and Marine Contractors. A empresa holandesa fará a dragagem do canal de acesso, a construção de um quebra-mar de 2,5 km, a infraestrutura de ancoragem e as obras complementares.

