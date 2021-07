Polícia prende segundo suspeito de matar e esquartejar rapaz em Cachoeiro

Por Redação - Redação 203

Um homem de 30 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele é suspeito de participar da morte e esquartejamento de Higor Fabiano Rangel, de 23 anos, em abril deste ano. O tronco de Higor foi encontrado às margens de uma estação de tratamento de água, no bairro Coronel Borges. A cabeça e os membros superiores e inferiores foram cortados e deixados em sacolas plásticas.

O suspeito foi detido por policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em cumprimento de mandado de prisão temporária. Durante as diligências, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro.

O outro suspeito do crime foi preso na última segunda-feira (26). Segundo o titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, o homem, de 28 anos, teria contado com a ajuda do que foi preso, hoje, para matar e esquartejar Higor.

“Esse homem mais velho chegou a ser preso pela nossa equipe no último dia 16, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, pela prática de tráfico de drogas. Na ocasião, além de cocaína e material comumente utilizado no envase de drogas, foi apreendido o aparelho celular pertencente à vítima”, contou o delegado.

De acordo com Vivas, ao ser interrogado sobre o aparelho celular, ainda em 16 de julho, o detido informou que havia adquirido o aparelho do outro suspeito. Ele negou qualquer envolvimento na morte e esquartejamento da vítima. Assim, durante audiência de custódia no dia seguinte, referente ao crime de tráfico de drogas, ele acabou sendo solto.

“No entanto, com a prisão do homem mais jovem, apontado como companheiro da ex-mulher da vítima, e com o avanço das investigações, demonstrou-se o envolvimento ativo desse segundo suspeito. Por isso, foi representado ao Judiciário pela decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias. O pedido foi deferido e o mandado, cumprido”, disse Felipe Vivas.

Após prestar depoimento, o suspeito será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça e da autoridade policial.

O esquartejamento

Segundo delegado Felipe Vivas, o tronco da vítima foi localizado no Rio Itapemirim, no dia 28 de abril, com cabeça e membros superiores e inferiores cortados e deixados dentro de sacolas plásticas.

“A vítima foi morta, porque descobriu que a ex-mulher dele estava se envolvendo com o suspeito que foi detido na segunda-feira. Após saber desse romance, os dois homens começaram a fazer ameaças um para o outro. A vítima foi sequestrada e teve seu corpo desmembrado pelo criminoso. O corpo somente foi identificado no dia 17 de junho, quando a sua ex-companheira compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos”, explicou o delegado.

