Polícia encontra mais de 4 kg de crack em mata de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 72

Policiais militares encontram mais de 4 kg de crack escondidos em uma mata na tarde desta quarta-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu no bairro São Luiz Gonzaga.

De acordo com a ocorrência, uma equipe seguiu para o local depois que o Serviço de Inteligência da PM descobriu onde drogas e munições estavam sendo guardadas por traficantes da região.

Com ajuda do cão farejador Messi, os militares encontraram cinco tabletes de crack, que somam 4,1 kg, dois tabletes de maconha de 1 kg, 20 munições de vários calibres e uma balança de precisão.

Nenhum suspeito foi preso no local. As drogas e as munições foram deixadas na Delegacia de Narcóticos do município.

