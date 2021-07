Poeira em estrada de terra inferniza a vida dos moradores de Paineiras, em Itapemirim

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 35

“Quando um caminhão ou ônibus atravessa a estrada, a poeira toma conta de toda a rua e invade as nossas casas”. A reclamação é da doméstica, Andrieli Aires da Silva, 21 anos sobre a situação que segundo ela, não é de hoje que inferniza o dia a dia dos moradores da localidade de Paineiras, em Itapemirim.

A doméstica conta que é sempre a mesma cena: “o carro passa e o ‘poeirão’ sobe. Além disso, a alta velocidade dos veículos coloca em risco as crianças das quatro famílias que moram na estrada que liga a Usina Paineiras à Sapucaia e o município de Rio Novo do Sul.

A insatisfação de Andrieli aumenta pois, de acordo com ela, não consegue manter a casa limpa por causa do problema e do custo da conta de água.

“Os caminhões fazem muita bagunça quando passam correndo. Todo o dia é esse sofrimento, você termina de limpar e, quando olha para trás, está tudo sujo de novo. Apenas aos domingos, temos paz e conseguimos manter a nossa casa limpa”, ressalva.

Para a moradora, isso seria resolvido com a pavimentação e o saneamento básico, que segundo ela, é uma reivindicação antiga dos moradores à prefeitura de Itapemirim.

“A gente espera que o asfalto chegue logo para a rua. Aqui, quando chove, é lama, quando faz sol, é poeira. Começou há bastante tempo, desde quando começaram a puxar areia na localidade”, reclama a moradora.

Além de limpar poeira da casa várias vezes ao dia, a saúde das quatro famílias que moram na localidade também fica prejudicada. Doenças respiratórias são constantes: crises de sinusite, asma e bronquite.

“Sofro com sinusite e asma, e essa poeirada prejudica ainda mais. Tenho uma tia idosa que tem bronquite e volta e meia tem crises. É de extrema urgência asfaltar e fazer os quebra molas, pois já não aguentamos mais passar por essa situação”, apela a doméstica.

Resposta da prefeitura de Itapemirim à poeira

Em nota enviada à reportagem do AQUINOTICIAS.COM, a Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOU), informa que, ainda no mês de julho, irá avaliar a demanda e estudar a possibilidade de incluí-la no cronograma de pavimentação de vias do município.

Conexão Comunidade

Visando uma maior interação com as comunidades capixabas, o portal AQUINOTICIAS.COM dá oportunidade ao leitor de relatar problemas que vem acontecendo em seu bairro ou rua, e que na grande maioria das vezes, a população não recebe uma resposta com o “Conexão Comunidade”.

O quadro será um canal de comunicação direta entre o leitor/telespectador com a autoridade local, ou até mesmo com o governo Estadual. A finalidade é trazer melhorias para a população que vem sofrendo com alguma dificuldade e não consegue ter acesso a quem poderia trazer a resolução.

A equipe de jornalismo do Aqui Notícias irá relatar o que está acontecendo e cobrar das autoridades responsáveis uma solução. Para participar do “Conexão Comunidade” é necessário que seja enviado para o jornalismo o que está acontecendo, com identificação de nome e o local.

A comunidade pode enviar um vídeo para o WhatsApp (28) 99909-0024 e também pelo email [email protected] É importante que o vídeo ou a foto seja registrado em posição horizontal.

