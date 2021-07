Pode gear! Confira a previsão do tempo para Cachoeiro e Sul do ES neste sábado (31)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 148

Pode gear! Baixas temperaturas e onda de frio intensa chegaram mesmo ao Espírito Santo, neste sábado (31), último dia de julho. A previsão de chuva fraca em grande parte do Estado, com exceção das regiões Norte, Noroeste e nos trechos das regiões Sul e Serrana que fazem divisa com Minas Gerais.

De acordo com o Incaper há o risco de geada na região Serrana e nos trechos de altitude elevada na região Sul, em função do forte declínio de temperatura. Não chove nas demais áreas do Estado. Os ventos perdem força no trecho litorâneo e temperaturas voltam a se elevar.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. A temperatura mínima é de 17 °C e máxima de 24 °C.

Na região Sul, variação de nuvens e chuva fraca em alguns trechos. Vento moderado no litoral. Há risco de Geada nas áreas altas da região. Em Cachoeiro de Itapemirim, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura máxima fica em 19º e a mínima em 11º.

Na região Serrana, variação de nuvens e chuva fraca, pode gear em alguns trechos da região. Em Venda Nova do Imigrante, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura varia entre 7º e 18º.

Na região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Em Colatina, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em 10º e a máxima em 23º.

Na região do Caparaó o frio permanece ativo. Em Guaçuí, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima chega a 8º e a máxima atinge 20º.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25 °C.

