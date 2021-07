Parque Nacional do Caparaó registra -2º na madrugada deste sábado (31)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 53

O Parque Nacional do Caparaó teve uma madrugada de muito frio neste sábado (31). Plantas e troncos ficaram cobertas com camadas de gelo, com temperaturas que marcaram -2º.

O registro foi feito no acampamento Macieira, situado às margens do Rio São Domingos, a cerca de três quilômetros da portaria da Pedra Menina, em Dores do Rio Preto. Segundo o funcionário do parque, Ivan Souza, é comum que o fenômeno aconteça na região.

O acampamento da Macieira é um local bastante plano onde a média altitude e a brigada do vento, apresenta vestígios de uma pequena construção de madeira, queimada no incêndio que ocorreu no Parque Nacional do Caparaó em 1994.

Nas altitudes maiores, predominam espécies da família das lecitidáceas, como os jequitibás (Cariniana excelsa), além das meliáceas como a cangerana (Cabralea aichleriana) e o cedro. Em locais mais úmidos na vertente leste (ES) há ocorrência de várias espécies de bromeliáceas e orquídeas.

Parque Nacional do Caparaó

O acesso ao Parque Nacional do Caparaó pelo Espírito Santo está aberto somente para visitantes a pé. A entrada é gratuita e por ordem de chegada, com funcionamento das 8h às 15h.

O acesso aos visitantes está permitido apenas até a área da cachoeira. Não é necessário fazer agendamento e o uso de máscara é obrigatório.

