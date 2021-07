Papo de Banda: websérie online dá visibilidade à bandas do Caparaó

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as lives se firmaram como a maior fonte de entretenimento, indo do cenário nacional até o underground. A Região do Caparaó se destacou com apresentações de qualidade e ótimo repertório das bandas.

Foi pensando em aproveitar a onda das lives, que o músico Rodrigo Dalata, vocalista da banda Gelo-Nove, de Alegre, desenvolveu o projeto intitulado “Papo de Banda”, que dá visibilidade aos grupos musicais de toda a região do Caparaó capixaba.

“Eu já estava com essa ideia, há um tempo. Estou para construir um novo estúdio para ensaios na casa dos meus pais, e havia pensado que podia rolar dentro dele o Papo de Banda. Mas como a oportunidade de escrever o projeto veio antes, tive a ideia de passar o projeto para o papel”, explica Rodrigo.

O projeto se trata de uma websérie com entrevistas e exibições de músicas e clipes de bandas e artistas solo. Durante o bate-papo, de aproximadamente 20 minutos, a banda ou o artista participante conta um pouco da sua trajetória, as dificuldades enfrentadas, suas influências, seus projetos futuros e agenda.

“O projeto foi contemplado em duas categorias dentro do edital Cultura Digital, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Nesse primeiro momento, contará com quatro episódios e na segunda estão previstos mais oito episódios. Mas a ideia é que no futuro o Papo de Banda continue, porém com apoio financeiro de parceiros patrocinadores da nossa região”, destaca.

Websérie online

Nesta quinta-feira (29), será exibido o terceiro episódio da websérie, que contará com a participação do grupo Projeto Paralelo 80, de Guaçuí. Já foram entrevistados a banda Alldeia e também o músico, Danyel Sueth. Os episódios são publicados semanalmente no canal do YouTube (/Papo de Banda) e também no site www.papodebanda.com.br.

“A ideia foi fomentar os artistas e grupos da nossa região do Caparaó. Com a situação da pandemia, considerando o momento de baixa que os fazedores de cultura estão enfrentando e ainda enfrentarão na pós-pandemia, a websérie Papo de Banda vem trazer uma oportunidade de visibilidade e fortalecimento desses artistas, ajudando a manter viva nossa cultura local”, finaliza.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (FUNCULTURA), Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

