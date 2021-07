Pacientes e amigos lamentam morte do médico cachoeirense Paulo Brunoro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 671

Familiares, pacientes e amigos estão consternados com a morte do médico cachoeirense Paulo Brunoro. Nas redes sociais, muitos pacientes deixaram mensagens de agradecimento pela auxílio na luta e na cura do câncer. Amigos e colegas de trabalho também lamentaram a perda do oncologista.

Ele morreu na madrugada desta terça-feira (27), em Vila Velha. O velório terá início às 15h, no Cemitério Parque do IBC, obedecendo aos protocolos de segurança. O enterro está previsto para as 17h.

Paulo Brunoro foi um conceituado oncologista de Cachoeiro. Formou-se pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e era conhecido, também, por ajudar instituições beneficentes. Ele deixa mulher, dois filhos e dois netos.

