Onze animais em situação de maus-tratos são resgatados em Itapemirim

Dois cães, oito galos e um pássaro estão sendo tratados no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Itapemirim e, depois de recuperados, serão disponibilizados para adoção responsável. As condições dos onze animais no CCZ são bem diferentes das de ontem (27), quando foram encontrados acorrentados ou engaiolados, sem alimentação, machucados e em ambiente sujo. O suspeito de maltratar os animais, de 53 anos, foi preso.

A operação para resgatar os bichos foi promovida pela CPI dos Maus-tratos Contra Animais, da Assembleia Legislativa do Estado, com apoio da Polícia Civil e do CCZ municipal. Na casa, as esquipes encontraram uma cadela vira-latas, que está prenha, um cão da raça Beagle, que era usado para caça, um pássaro da espécie trinca-ferro e oito galos usados em rinhas.

As aves e os cães apresentavam quadro de desnutrição visível e receberam o primeiro atendimento médico ainda no quintal da residência, por meio de uma veterinária que participou da operação. Já o tutor dos animais foi levado para a Delegacia de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante, por maus-tratos e ficou à disposição da Justiça para ser transferido ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

