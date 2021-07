"O ES não aplicou vacina vencida", diz Reblin

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

A Secretaria de Estado da Saúde reforçou, em coletiva nesta segunda-feira (5), que o Espírito Santo não aplicou vacina vencida. O questionamento sobre os lotes dos imunizantes surgiu após registros do Ministério da Saúde apontarem que26 mil doses da vacina AstraZeneca, aplicadas em vários postos de saúde país afora, estavam vencidas. A matéria foi veiculada pela Folha de São Paulo, na última sexta-feira (2).

Na publicação, há a informação de que mais de 150 doses que perderam a validade foram enviadas ao Espírito Santo, quatro delas, para Cachoeiro de Itapemirim. O subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, no entanto, negou que os medicamentos fora de validade tenham sido aplicados.

“O Espírito Santo não aplicou vacina vencida. O que aconteceu é que, em função de um problema no programa de registro, quando se realizava uma determinada vacina, na base já estava um número de lote inserido. Quem fazia o registro não percebia isso ficava o registro anterior. Assim, parecia que seria vencida. Os municípios fizeram uma revisão da base. Todas as doses foram no prazo, seguras”, garantiu Reblin.

Nota sobre vacinas vencidas

Na última sexta-feira (2), a Secretaria da Saúde do Espírito Santo já havia emitido uma nota informando “que nenhuma vacina contra a Covid-19 vencida foi distribuída aos municípios capixabas. Todas as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde que chegam ao Espírito Santo passam por rigorosa conferência e são inseridas no sistema estadual de informação que faz o monitoramento com relação à validade e distribuição aos municípios”, diz a nota.

A Sesa informou, ainda, que “erros no registro da vacina por parte do vacinador/digitador podem ocorrer, por ser manual e utilizado em uma fase de grande demanda por vacinação no Estado. Diante das inconsistências apresentadas pelo Portal do Ministério da Saúde, podem ocorrer preenchimentos de datas equivocadas do imunizante”.

No final da nota, no entanto, a Sesa apontou a necessidade de nova conferência das doses apontadas como vencidas, “para orientar as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado dessa análise”.

