Novas regras: advogado explica quem pode requerer aposentadoria por idade

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 141

Advertisement

Advertisement

Desde 2019, estão em vigor no Brasil as novas regras para requerer a aposentadoria por idade. O advogado Luiz Carlos de Oliveira explica que, além de aumentar a idade para as mulheres, o tempo de contribuição para a Previdência Social para os homens também aumentou, passando de 180 para 240 contribuições.

Continua depois da publicidade

Segundo ele, a aposentadoria por idade é uma das modalidades da aposentadoria programada. “Antes de 13 de novembro de 2019, a mulher tinha que ter 60 anos de idade e verter 180 contribuições social. O homem tinha que ter 65 anos de idade e verter a mesma quantidade, 180 contribuições para a Previdência Social”, explica.

No entanto, com as novas regras e para quem se filiou ao sistema de regime geral da Previdência a partir do dia 14 de dezembro, isso muda. “A mulher continua com os 15 anos, mas vai chegar até os 62 anos. O homem mantém os 65 anos, mas passa a ter 240 contribuições, ou seja, 20 anos de contribuição vertidas em favor da Previdência Social”, pontua Luiz Carlos.

O advogado reforça que todo mundo que contribui com a Previdência Social tem direito a se aposentar por idade. “Qualquer profissão pode aposentar por idade. Entretanto, temos regras diferentes. O rural, por exemplo, aposenta por idade, com idade menor. A mulher rural com 55 anos e o homem 60 anos, desde que, eles não misturem as contribuições, o que chamamos de híbrida. Se misturar, ele passa para a regra do urbano”, comenta.

Continua depois da publicidade

“Via de regra, o rural não precisa obrigatoriamente verter contribuições para a Previdência Social. A mesma regra vale para o pescador artesanal e para as pessoas que vivem em regime de agricultura familiar. Todos eles se aposentam com o tempo menor”, continua o advogado.

Mesmo com nova regra, todos precisam contribuir para aposentar

Luiz Carlos frisa que a Previdência é um regime contributivo. “Precisamos contribuir no regime, para recebermos. Um exemplo é a Previdência Privada: quem não paga, não recebe. Quem não contribui, não acessa serviços beneficiários, em especial, não vai se aposentar. O que não quer dizer que a pessoa não vá receber algum tipo de benefício, como os benefícios assistenciais, por exemplo, que são BPC-Loas”, garante.

Entretanto, ele explica ainda que se a pessoa nunca pagou a Previdência na vida, mas tem uma deficiência que não permite exercer as atividades laborais, pode ir preenchendo alguns requisitos e atingir até 1\2 salário, dependendo da construção que tiver das despesas familiares, como: medicação, fralda e outros gastos diários.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Preenchendo esses requisitos, a pessoa pode requerer o BPC-Loas. Para isso, basta procurar o CRAS da comunidade, fazer um cadastro no Cad-Único e procurar uma agência da Previdência Social ou um advogado de sua confiança, que ele vai requerer um BPC-Loas. Isso é para quem não tem contribuição previdenciária ou o idoso com mais de 65 anos, sem capacidade de prover seu próprio sustento”, completa Luiz Carlos.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].