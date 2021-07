Neymar estava com influencer capixaba quando encontrou Marquezine de surpresa, diz colunista

Por Redação - Redação 56

Advertisement

Advertisement

A festa na casa de Gabriel David, no Rio de Janeiro, após a derrota do Brasil para a Argentina no final da Copa América, no último sábado (10), rendeu uma história nos bastidores. Segundo o colunista Leo Dias, Bruna Marquezine apareceu de surpresa no local e encontrou o jogador Neymar com a influenciadora digital Hemilly Bellon. O encontro, segundo o colunista, não foi dos mais agradáveis.

Continua depois da publicidade

No próximo sábado (17), Neymar e Bruna devem se encontrar novamente. Eles já confirmaram presença na festa de aniversário de Gabriel David. A comemoração será em um haras em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro.

A jovem, que é modelo, é capixaba e moradora de Domingos Martins. Ela postou, em suas redes, que estava no Rio de Janeiro. Chegou a publicar um vídeo fazendo um brinde com Neymar e dizendo que tinha feito o jogador beber cachaça. As imagens foram apagadas pouco depois.

A influenciadora digital é ex-namorada de Arthur Picoli, o BBB de Conduru, Cachooeiro de Itapemirim que, por sua vez, namorou Carla Dias durante o reality.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].