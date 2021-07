Mulher é morta a facadas na região Serrana e ex-marido confessa o crime

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 132

Um homem foi preso nesta quinta-feira (24), em Afonso Cláudio. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de matar a ex-mulher a golpes de faca, na quarta-feira (32), à luz do dia, em uma rua do bairro Vila Nova, no mesmo município.

Ozilene Soares Dutra, 42 anos, levou oito facadas depois de ser surpreendida pelo ex-marido, quando caminhava pela rua. Moradores chegaram a socorrer a vítima para o Hospital São Vicente, mas ela não morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Equipes da PM fizeram buscas e, em menos de 24h, localizaram o suspeito em Santa Luzia, interior do município. À polícia, ele contou que matou por ciúme e porque não aceitava o fim do relacionamento.

Ainda de acordo com o suspeito, para fugir após o crime, ele contou com a ajuda do irmão, de quem recebeu R$ 200 e tomou emprestada uma motoneta. A faca usada no assassinato foi jogada em uma mata, segundo o homem.

“Nossos militares não mediram esforços para deter o acusado, dando uma resposta rápida não só à família da vítima, mas a toda sociedade”, disse o capitão Schenerocke, que comanda a 2ª Cia da PM.

Depois de ser autuado na delegacia do município, o suspeito foi levado para um presídio da região.

