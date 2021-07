Meteorologista explica dias mais frios no SobreTudo de hoje

Por Redação - Redação 12

O coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, será o entrevistado do programa SobreTudo desta segunda-feira (5). Entre muitos assunto, o meteorologista vai explicar as baixas temperaturas registradas nos últimos dias no Espírito Santo.

No Sul do Estado, quatro cidades registraram as menores temperaturas neste ano: Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves.

Além disso, o meteorologista do Incaper comenta sobre a possiblidade de o Estado enfrentar novamente uma crise hídrica, já que estamos no período de tempo mais seco. No entanto, ele ressalta que o frio registrado no Espírito Santo está dentro da média registrado nos anos anteriores.

No quadro Casar, a cerimonialista Giovana Petri vai explicar quando é o momento de convidar as madrinhas para o casamento. A escolha dos padrinhos, também depende de alguns critérios, destaca ela. Afinal, é deselegante estipular o presente do casamento ou preço?

O programa SobreTudo é exibido ao vivo, de segunda a sexta-feira, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook, Instagram e Youtube, às 19h.

