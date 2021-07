Messi em ação! PM apreende drogas e desmonta "boca de fumo" em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 608

Messi mais uma vez auxilia a Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim em uma grande apreensão de drogas e armas. A ação aconteceu por volta das 20h40, deste sábado (3), na Rodovia Ricardo Barbieri, no bairro Aeroporto.

De acordo com informações do militares, a apreensão aconteceu após denúncias de que havia movimentação de drogas no local. A PM fez buscas com o cão Messi na região, e encontrou uma grande quantidade de entorpecentes, arma e munições.

Ao todo foram apreendidas 432 Papelotes de cocaína; um pedaço grande e uma trouxa de crack não fracionados, 14 tiras grandes, 28 buchas e um pedaço de maconha; uma capa tática de colete com placa de metal; um revólver e cinco munições calibre 38 intactas, um coldre de arma de fogo; uma balança de precisão; e uma sacola contendo várias outras embalagens transparentes utilizadas para embalar entorpecentes.

Os militaram disseram que, segundo informações, o imóvel é utilizado por um adolescente de 17 anos, que não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Cão Messi

Ele é eficiente, tem faro certeiro, faz sucesso nas ruas e nas redes sociais e virou a estrela do 9º Batalhão da Polícia Militar (PMES) que fica em Cachoeiro de Itapemirim. Ah, além disso, ele tem nome de um dos fenômenos do futebol mundial. Estamos falando do cão farejador da PM Messi, um dos cães policiais mais competentes da instituição.

Por trás da atuação brilhante do cão farejador da PM nas operações que retiram drogas e armas das ruas, existe uma equipe que cuida, treina, corrige, alimenta e faz com que o desempenho de Messi nas ações de combate à criminalidade, para ele, não passe de uma brincadeira.

