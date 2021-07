Mesmo em regime de urgência, desconto no IPTU de Cachoeiro deve ser votado na semana que vem

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 74

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim só deve votar, na próxima semana, o projeto de lei que propõe prorrogação na data de pagamento e desconto de até 80% no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e na Taxa de Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos (TCDRS), no município. A proposta tramita em regime de urgência e foi protocolada na noite da última sexta-feira (2).

Pelo projeto original da Prefeitura, o pagamento do IPTU em cota única será no dia 15 de outubro e garantirá ao contribuinte desconto de 10%. Quem optar pelo parcelamento, não terá desconto no tributo.

As unidades imobiliárias que tiveram diferença a maior no valor do IPTU no exercício fiscal de 2021 decorrente da Atualização Cadastral Imobiliária terão redução de 80% para pagamento à vista em cota única ou de 40% para pagamento parcelado a ser aplicado, exclusivamente, sobre o valor da diferença apurada em relação ao exercício fiscal de 2020. Ao todo, 44 mil contribuintes terão o desconto proposto.

Já as novas unidades imobiliárias que passaram a integrar o Cadastro Imobiliário Tributário no exercício fiscal de 2021, terão direito ao desconto de 30% no IPTU e desconto de 10 % na TCDRS para pagamento em Cota Única. Em caso de parcelamento, o contribuinte não contará com o benefício do desconto.

Em mensagem aos vereadores, o prefeito Victor Coelho (PSB) justifica que a prorrogação das datas de vencimento do IPTU, da TCDRS e a concessão dos descontos propostos foi necessária em razão do atendimento aos pedidos para reduzir o impacto financeiro do recadastramento imobiliário, realizado por determinação do Tribunal de Contas (TCE), em reconhecimento ao difícil momento pelo qual passa a população do município de Cachoeiro, que impacta na sua capacidade contributiva, em decorrência das restrições causadas na economia local pela pandemia do novo coronavírus.

“Resta lembrar que tal propositura teve origem através de estudos elaborados pelo titular da pasta da Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFA) e que está acompanhado do Parecer Jurídico elaborado pela Procuradoria Geral do Município (PGM), em complementação às informações da matéria encaminhada”, justificou o prefeito.

O que propõem os vereadores

O presidente da Câmara, Brás Zagotto (PV) afirma que emendas serão feitas ao projeto da administração municipal. A proposta deve ser discutida na sessão ordinária desta terça-feira (6) e votada somente no dia 13 de julho.

“Nós vamos apresentar nossas emendas. Queremos desconto acima dos 80% da cota única, 80% para parcelamento, até 60% para os imóveis que passaram a integrar o sistema tributário e ainda vamos propor isenção da taxa de coleta de lixo em garagens e terrenos baldios. As datas estipuladas no projeto original estão boas, mas queremos um desconto maior”, adianta Brás Zagotto.

Calendários de pagamento proposto pela Prefeitura

Calendário geral

Neste calendário, está garantido o benefício de 10% para o pagamento em cota única as unidades que faziam parte do Cadastro Imobiliário Tributário antes do exercício fiscal de 2021.

Calendário novas unidades

As novas unidades imobiliárias que passaram a integrar o Cadastro Imobiliário Tributário no exercício fiscal de 2021, terão direito ao desconto de 30% no IPTU e desconto de 10 % na TCDRS para pagamento em cota única.

Inadimplência

O contribuinte que tem direito ao desconto de 40%, se optar por pagamento parcelado e não quitar integralmente as parcelas do IPTU de 2021, terá excluídos os benefícios concedidos pela lei, aplicando-se sobre o valor devido, os acréscimos legais previstos na legislação municipal.

Contestação

O contribuinte que não concordar com o lançamento do IPTU e da TCDRS do Exercício de 2021, poderá protocolizar reclamação até a data de vencimento da Cota Única ou da Primeira Parcela prevista para o dia 15 de outubro.

Emissão dos boletos

Os boletos relativos ao pagamento do IPTU e da TCDRS referidos no Art. 1º desta Lei, não serão entregues em domicílio e deverão ser emitidos no endereço eletrônico: “https://www.cachoeiro.es.gov.br/” ou retirados no setor de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante agendamento online.

