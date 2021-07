Mesmo com rapel e sobrevoo, bombeiros não encontram cão em pedreira de 600m em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 33

Depois de quase sete horas tentando resgatar um cachorro que foi parar no cume de uma pedra a 600 metros de altura em Burarama, interior de Cachoeiro de Itapemirim, bombeiros e tripulantes do Harpia, helicóptero do Notaer, voltaram às bases sem conseguir achar o animal.

O local onde o cãozinho foi parar é de difícil acesso e fica cercado por mata fechada, na comunidade de Santo Antônio da Boa Conserva. Na última semana, outros dois cães que estavam no mesmo paredão de pedra acabaram caindo antes do resgate chegar e não resistiram a queda.

De acordo com o coronel Herbert de Carvalho, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, equipes de Cachoeiro e Castelo foram levadas até o pico da rocha pela aeronave. Os bombeiros desceram de rapel na aérea onde populares teriam ouvido latidos vindos daquela direção.

Embora, tenham tentado retirar o animal que havia ficado perdido na montanha usando técnicas para atraí-lo, como chamá-lo pelo nome e também por assovios, os bombeiros não ouviram latidos e nem mesmo viram o animal na região alta.

Os tripulantes do Harpia sobrevoaram toda a área enquanto equipes faziam a busca por terra, mas nem assim o cachorrinho foi localizado.

