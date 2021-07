MASSAGEM TÂNTRICA GANHA ESPAÇO NO MERCADO DE SAÚDE E BEM-ESTAR DE BELO HORIZONTE

A capital mineira vem sentido o reflexo do aumento pela procura da terapia asiática para amenizar problemas físicos e emocionais, promovendo a transformação da energia sexual, autoconhecimento, bloqueios, além de favorecer o relacionamento entre casais

Uma das mais importantes e charmosas capitais do país, Belo Horizonte (MG) tem se destacado no mercado nacional de saúde e bem-estar pelo crescimento da procura por terapias alternativas, como as massagens sensuais, oferecidas por profissionais em clínicas, spas e consultórios especializados.

Exemplo mais forte desta tendência entre os mineiros – inclusive os da região metropolitana – é a massagem tântrica, criada na Ásia há pelo menos 5 mil anos. A técnica estimula todo o corpo, especialmente as áreas erógenas, incorporando aspectos de respiração, meditação e atenção plena.

A prática ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, reforçando a confiança, o desejo e o desempenho sexual dos casais. De forma mais aprofundada, combate a depressão e remove bloqueios físicos e mentais.

A massagem foi desenvolvida a partir dos princípios da prática espiritual do tantra, em que o praticante ajuda a mover a energia do receptor por todo o corpo para promover a cura interior.

Desta forma, os mineiros de Belo Horizonte e região que passarem pela terapia vão certamente melhorar a compreensão, e a qualidade do sono e de vida. Além disso, aumenta a confiança, o desejo e o desempenho sexual.

Completa, a terapia proporciona vários benefícios aos praticantes, como tratamento de disfunções sexuais; maior consciência corporal e amor próprio; melhor redirecionamento da energia sexual; realinhamento dos chakras; descoberta de sensações primeira vez na vida; primeiros orgasmos reais para muitas mulheres; autoconhecimento; desenvolvimento da sexualidade. Visando tais benefícios, muitos homens e mulheres recorrem à indicações e sites especializados para encontrar a melhor massagem tântrica em Belo Horizonte.

A massagem tântrica nada tem a ver com masturbação ou pornografia, como muitas pessoas ainda acreditam. A técnica, entretanto, desperta a energia sexual no receptor e, em seguida, move essa energia conscientemente pelo corpo. Por causa do nível de relaxamento, a pessoa é capaz de adormecer.

Por outro lado, a energia sexual se acumula a tal ponto que dependendo da pessoa, ela é capaz de se mover ao redor do corpo crescendo em incríveis orgasmos de corpo inteiro.

A massagem tântrica pode ser introduzida para uma única pessoa ou para casais. Entre os benefícios, busca-se a experiência orgástica diferenciada, não se limitando somente aos órgãos genitais, mas ao corpo todo.

Paralelamente, os homens também podem se beneficiar da massagem tântrica, por exemplo, para quem sobre com problemas causados pela ejaculação precoce, que acontece quando um homem tem um orgasmo mais cedo do que o esperado durante a relação sexual.

