Mapa de Risco: veja o que pode abrir no Sul do ES a partir desta segunda (12)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 267

Advertisement

Advertisement

No Sul do Espírito Santo, sete municípios estão classificados como de risco moderado para a Covid e outros 20 estão no risco baixo. O novo mapa de risco passa a valer nesta segunda-feira (12) e aponta quais medidas os municípios devem adotar, a partir da classificação. Veja o que vale para as cidades, de acordo com a categoria em que se encontram:

Cidades em risco moderado no Sul do ES

Continua depois da publicidade

Alegre, Anchieta, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna e Presidente Kennedy.

Comércio

Não há restrição de horário ou dia, seja em shopping ou na rua. Funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais com medidas qualificadas de um cliente por 10 m².

Shoppings

Shopping centers devem funcionar e proceder a limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m² da área do shopping, considerando lojas, praças e circulações de uso coletivo, respeitando, ainda, a proporção de um cliente por cada 10 m² no interior de cada loja.

Continua depois da publicidade

Bares e restaurantes

Devem funcionar de segunda a sábado, de 7h às 22h. No domingo, de 7h às 16h. Limite de um cliente a cada 5 m², afastamento das mesas em dois metros. Boates não podem funcionar.

Salões de beleza

Horário livre.

Advertisement

Academias

Continua depois da publicidade

Atividades aeróbicas coletivas estão vedadas; os estabelecimentos têm de respeitar o limite máximo de aluno por horário de agendamento.

Cidades em risco baixo no Sul do ES:

Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Comércio

Não há restrição de dia ou horário para o comércio e a permissão é de um cliente por 10 m²;

Funcionamento de galerias e centros comerciais com 50% da ocupação (uma pessoa por 14 m²);

Estabelecimentos têm que manter medidas preventivas de redução do rico de contágio, como uso de máscara por clientes e trabalhadores, disponibilização de álcool em gel e manutenção do distanciamento social.

Shopping centers

Limitação da entrada de clientes na proporção de uma pessoa por 22 m² da área do shopping, considerando lojas, praças e circulações de uso coletivo, respeitando, ainda, a proporção de um cliente por cada 10 m² no interior de cada loja.

Cinema, teatro, circos e similares: limite de uma pessoa a cada 10 m² de área do local

Bares e restaurantes

Não há limitação de horário, mas é preciso respeitar o limite de um cliente por 5 m² e afastar as cadeiras de maneira a manter o afastamento mínimo de dois metros entre as pessoas.

Boates

Funcionamento proibido.

Academias

Atividades aeróbicas devem respeitar o limite de um aparelho/usuário a cada 12 m² de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 4 m entre os aparelhos/usuários; atividades não aeróbicas com aparelhos fixos devem respeitar o limite de 1 aparelho/usuário a cada 10 m² de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 3 m entre aparelhos/usuários. Atividades não aeróbicas em aulas coletivas devem respeitar o limite de 1 pessoa a cada 8 m² de área de salão, incluso o professor, garantindo espaçamento mínimo de 2,5 m entre as pessoas.

Indústrias

As indústrias são consideradas essenciais e têm horário livre.

Salões de beleza

Horário de funcionamento livre.

Eventos sociais

Realização de eventos sociais estão permitidas desde que tenham público máximo de 300 pessoas, não ultrapassando o limite de uma pessoa por 5 m².

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].