Mais mil alunos da rede pública de Cachoeiro e Anchieta vão aprender a jogar tênis, de graça

Por Guilherme Gomes

A prática esportiva é comprovada como um bem tanto para a saúde física quanto para a saúde mental do ser humano. Alunos da rede pública do Espírito Santo vão poder aproveitar esse benefício logo cedo. O Projeto Massificação Maria Esther Bueno, da Rede Tênis Brasil , vai permitir que estudantes, dos 6 aos 12 anos, aprendam tênis, de forma recreativa e gratuita.

O Projeto se expande para todas as regiões brasileiras. Cachoeiro de Itapemirim e Anchieta são os municípios contemplados no Sul do Estado. Em Cachoeiro, 679 alunos das escolas EEEF Elizeu Lofego, no bairro Rui Pinto Bandeira e EMEB Professora Juraci Cruz, no São Luiz Gonzaga poderão participar das aulas. Já em Anchieta, serão beneficiados pela iniciativa 350 alunos das escolas EMEFM Amarilis Fernandes Garcia e Vila Olímpica Adélia Marchesi Petri.

A previsão do início das aulas é para o início deste mês. O objetivo é ampliar a quantidade de praticantes do esporte na base e proporcionar uma continuidade de prática e aprendizado aos alunos dos últimos anos.

No Espírito Santo, também vão ser atendidos pela iniciativa os municípios de Guarapari, Vila Velha e Serra. A nova fase do projeto tem a expectativa de alcançar milhares de crianças em todo o Brasil, permitindo que elas possam iniciar e se desenvolver na modalidade.

Segundo Marcelo Motta, diretor Técnico da Massificação, a novidade representa um marco para essa iniciativa, que já existe há sete anos. “O fato de estarmos presentes nas cinco regiões do país, ao mesmo tempo, é marcante para nós. Significa que nosso sonho de tornar o tênis uma modalidade popular e acessível para crianças integrantes do ensino público, aos poucos, se torna realidade” afirma Motta.

Outra novidade que o Projeto Massificação Maria Esther Bueno oferecerá diz respeito à formação pessoal dos jovens, por meio de parcerias com entidades voltadas à educação. Serão disponibilizados aos participantes da ação reforço escolar de matemática e português, ensino da língua inglesa e inclusão digital, essa última em parceria com a Cisco.

Essa é uma iniciativa que pretende impactar os jovens, principalmente no momento de ingressar no ensino superior e na busca do primeiro emprego.

