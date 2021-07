Mãe quer justiça para a morte do filho, em Ibatiba

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 297

São quase oito meses sem se alimentar direito; tomando dez comprimidos por dia e ouvindo o neto, de quatro anos, chorando e pedindo a ‘Papai do Céu’ para levá-lo para ver o tio. A dona de casa, Nilza Oliveira da Silva mora no bairro Boa Esperança, em Ibatiba e diz que já não sabe mais o que fazer para amenizar a dor pela perda do filho caçula.

Patrick da Silva Oliveira, tinha 21 anos, trabalhava para uma empreiteira da Prefeitura do município e foi morto a tiros, em uma praça da cidade, no dia 3 de novembro, do ano passado. “Ele fez a barba e saiu daqui de casa para cortar os cabelos, pouco depois das 18h. Só por volta das 23h, minha nora chegou desesperada, gritando que o marido havia sido assassinado”, relata Nilza.

A dona de casa revela que o filho era usuário de drogas e reclama da morosidade da justiça para elucidar o caso. “Para se ter uma ideia, recentemente, meu tio veio visitar a gente e, ao chegar aqui, ainda perguntou pelo Patrick. Como o caso nem foi divulgado, titio sequer tomou conhecimento da morte do sobrinho neto”, reclamou.

Para Nilza, além da falta do Patrick, o que dói é a sensação de impunidade. ” Se para uma mãe é muito triste perder um filho de forma tão cruel, imagine quando não há punição para quem está por trás do crime?”, questionou a dona de casa. Ela costuma usar as redes sociais para manifestar a saudade e clama por justiça para que o caso seja elucidado.

