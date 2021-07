Justiça ainda não definiu júri do homem que matou outro durante briga de trânsito em Cachoeiro

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 118

Advertisement

Advertisement

Dez meses depois de perder o marido para uma briga de trânsito, em Cachoeiro de Itapemirim, a viúva de Leonardo Caetano Dorigo, o Leo Monza, diz estar com o “coração ferido, machucado e indignado”. A assistente comercial tem 31 anos e afirma que se mantém forte, sobretudo, por conta dos filhos, um de 14 e outro, de 4 anos.

Continua depois da publicidade

“Eles eram tudo para o meu marido”, confessa a viúva, que prefere não se identificar, por questão de segurança, e declara esperar que o criminoso pague pelo que fez. Apesar disso, a Justiça ainda não definiu data para R.A.T., 38 anos, que está preso, ser julgado.

Leo Monza foi morto a facadas no dia 27 de setembro do ano passado. Era domingo. O microempresário, a mulher e o filho caçula voltavam de um passeio, em Presidente Kennedy, quando ele e o outro motorista começaram a ‘cortar’ o carro, um do outro, na altura do bairro União, em Cachoeiro.

Continua depois da publicidade

“Além do motorista, havia outro homem e duas mulheres, no outro veículo. Elas, inclusive, chegaram a colocar a cabeça para fora e xingar o nosso carro de velho”, lembra a assistente comercial.

A viúva recorda, ainda, que, na altura de um tradicional posto de combustíveis, em uma rotatória, no bairro Gilberto Machado, o marido e outro motorista pararam os carros. “Nesse momento, ele se aproximou da gente e chegou a ser contido pelos amigos. Eu pedi ao Leo para que fôssemos embora. Só que fomos seguidos. Perto da Rodoviária, desci com o meu filho e o meu marido voltou para o Posto”, relata.

A assistente comercial acrescenta que resolveu voltar para casa de transporte por aplicativo. Ao passar próximo ao Posto, viu o carro da família com o marido dentro e atingido por três facadas, no peito e no pulmão. Desesperada, ela deixou o filho com o motorista de aplicativo, usou a camisa do Leo para tentar estancar o sangue e ligou para o padrasto. “Quando o meu padrasto, a minha irmã e o socorro chegaram, já era tarde”, lamenta a viúva.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na ocasião, o suspeito fugiu e se entregou à polícia, dois dias depois. Policiais civis encontraram o carro de R. A. T., abandonado em uma propriedade rural na localidade de Monte Líbano. Ele se apresentou na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e prestou depoimento, contando sua versão dos fatos.

Em seguida, R.A.T. foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município, já que seu mandado havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

Imagens registraram o crime

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento no qual Leo Monza foi esfaqueado e morto. As imagens mostram quando o esfaqueador sai de um carro prata com uma faca na mão e corre em direção à vítima, que está dentro de um carro marron.

A cena ocorre em frente ao posto de gasolina, com fluxo intenso de trânsito no local. Após cometer o crime, o homem volta para o carro com a faca na mão. Os ocupantes que estavam do lado de fora veem a cena desesperados e retornam para o veículo, que seguem em direção a Avenida Aristides Campos. Veja o vídeo:

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].