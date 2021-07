Janssen em dose única! Cachoeiro vai vacinar faixa etária 35+ com o imunizante

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 242

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB) publicou em suas redes sociais na noite deste sábado (3), que a cidade irá receber nesta semana uma remessa de vacinas da Janssen.

Esta será a primeira vez que o município terá o imunizante, que tem a vantagem de ser aplicado em dose única. O prefeito publicou ainda que a expectativa é que a remessa seja utilizada para a vacinação do grupo de pessoas com idade igual ou superior a 35 anos.

Janssen no ES

Portanto, diferente da ‘Capital Secreta’, o Espírito Santo já contou o imunizante, mas apenas na região metropolitana, de acordo com o Ministério da Saúde. Victor também contou na sua publicação que Cachoeiro receberá a Janssen devido a grande quantidade que o Estado recebeu da vacina.

De acordo com o prefeito, a previsão é que abra o agendamento para a vacinação 35+ ainda esta semana. Atualmente, o município está vacinando o grupo de pessoas a partir dos 39 anos.

Sobre as vacinas

Com relação à matéria publicada nesta sexta-feira (2), pela Folha de S. Paulo, dando conta de que milhares de doses vencidas de vacina contra a Covid-19 teriam sido aplicadas na população, em diferentes regiões do país, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim esclarece que faz a conferência de todas as vacinas que recebe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A Semus informa, também, que já verificou os cartões de vacina das pessoas identificadas e constatou não se tratar do lote citado na reportagem.

