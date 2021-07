Atenção, contribuinte: IPVA volta a ser cobrado a partir de hoje no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 25

Os prazos para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tanto para os veículos pequenos e motocicletas são reabertos, nesta quinta-feira (8). Inicialmente, os pagamentos deveriam ser feitos a partir de março, mas devido à pandemia do novo coronavírus, o Governo do Espírito Santo prorrogou o vencimento por três meses.

A ação integra o pacote de medidas socioeconômicas de enfrentamento às consequências da pandemia, anunciado pelo Governo do Estado, em março deste ano. “Essa foi uma das alternativas que o Governo Estadual encontrou para diminuir os impactos econômicos da pandemia. Com a prorrogação, acreditamos que os proprietários dos veículos tiveram mais tempo para se organizar financeiramente”, avalia o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

O vencimento da primeira parcela ou cota única é nesta quinta-feira (08), para os veículos leves que tenham as placas terminadas em 1. A tabela com todas as datas pode ser vista no final deste texto.

Quem efetuar o pagamento em cota única até a data do vencimento continuará tendo 5% de desconto. Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA em duas parcelas.

Usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitá-lo. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência. Os clientes Banestes têm uma comodidade a mais, podendo realizar consultas e pagamentos tanto do IPVA quanto do licenciamento, do DPVAT e de multas de veículos do Espírito Santo direto no Aplicativo Banestes e no Internet Banking.

O aplicativo ES na Palma da Mão também oferece uma funcionalidade que permite emitir o documento de arrecadação ou capturar a linha digitável, que poderá ser copiada para qualquer aplicativo dos bancos credenciados para recolhimento do IPVA.

