Influencer que se impressionou pelo Caparaó capixaba disputa prêmio na área de turismo

Por Guilherme Gomes

O pai dela nasceu em Portugal; a mãe, em Cachoeiro de Itapemirim. A influencer digital, Giovana Duarte é do Rio de Janeiro, mas quando tinha seis anos veio morar na “Capital Secreta”. Hoje, é uma das responsáveis por deixar o turismo capixaba em evidência, em plena pandemia, por meio perfil no Instagram “Guia Capixaba”.

Criado em 2015 e gerenciado por Giovana, o perfil concorre com outros nove ao Prêmio iBest 2021 na categoria Viagem & Turismo. Os internautas poderão consagrar o melhor do Brasil em votação que vai até 29 de agosto, quando sairão três finalistas. A grande final acontece dia 8 de novembro em São Paulo.

A influencer faz questão de incluir o Espírito Santo no roteiro de viagens. Recentemente, inclusive, Giovana passou pela região do Caparaó, por onde ficou encantada com a estrutura de pousadas e restaurantes de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto.

“Foi uma surpresa e amor à primeira vista. Estrutura de pousadas e restaurantes que não devem nada às cidades de montanha dos demais estados. Pretendo conhecer mais cidades do Caparaó Capixaba como Ibatiba, além da Região dos Imigrantes, como Itarana e Itaguaçu”, afirma a influencer.

Apesar dos tantos destinos que acumula na bagagem, Giovana conta que há muitos lugares que ainda não conhece, como por exemplo a parte das dunas em Itaúnas, o Poço do Egito em Iúna, os campos de flores em Laranja da Terra e Urussuquara, em São Mateus.

O perfil que ela criou tem o objetivo de incentivar a busca pela valorização da cultura capixaba através do turismo e gastronomia local com dicas compartilhadas de forma autoral. Além disso, se destaca por ser conteúdo apenas de lugares no Estado, diferente dos concorrentes que trazem locais turísticos nacionais e internacionais.

“Comecei o “Guia Capixaba” como um portal de dicas dos meus lugares favoritos, pois havia recebido amigos de São Paulo em Vitória e nenhum lugar por onde eles passaram deixou uma boa impressão. Então, resolvi junto com um amigo na época, que seria bom ter um guia para nossos amigos de fora. Ele desistiu do projeto um ano depois e eu prossegui com esse trabalho, me apaixonando cada vez mais pelo Espírito Santo”, revela Giovana.

Raízes cachoeirenses

“Minha mãe foi embora para o Rio nos anos 1970, e meu pai a conheceu por meio de uma revista. Ele veio ao Brasil para conhecê-la, e se apaixonaram. Mas, aos seis anos de idade fomos definitivamente para Cachoeiro”, relembra.

Apaixonada pelos distritos de São Vicente e Burarama, a influenciadora foi a trabalho para Vitória. Percebeu que o Instablog vinha ganhado repercussão quando recebeu o título de Cidadã Vitoriense pela Câmara Municipal de Vitória, graças aos serviços prestados à capital com o “Guia Capixaba”.

“Foi nesse momento que percebi que, além dos meus seguidores, mais pessoas estavam tendo acesso ao meu trabalho de divulgar o Espírito Santo”, comemora Giovana.

Casada, Giovana não tem filhos, mas um cãozinho adotado. O marido acompanha a influenciadora nas viagens e muitas vezes o bichinho de estimação também, quando há opções pet friendly.

“Minha mãe e minhas duas irmãs moram em Cachoeiro de Itapemirim, bem como minhas tias e primos. Há uma rua com o nome do meu avô no bairro Campo da Leopoldina, aliás. Vou a Cachoeiro de 20 em 20 dias visitar minha família”, completa.

Indicação ao Prêmio iBest surpreendeu influencer

A lista foi divulgada na última quarta-feira (6), pelo prêmio iBest com as dez maiores iniciativas do universo digital brasileiro vão disputar o prêmio de melhor do Brasil, a partir de votação popular aberta e por membros de uma academia especializada, que vai até 29 de agosto. Os vencedores serão anunciados em novembro.

O Prêmio iBest dá oportunidade para que todos possam interagir, votar e opinar, de forma colaborativa e nas principais redes. E inova no processo de identificação dos melhores do Brasil, ao identificar as dez maiores iniciativas digitais brasileiras em diversas categoria – os iBest Top10 –.

Giovana relembra que recebeu a notícia do “Guia Capixaba” como um dos finalistas do prêmio iBest 2021 com bastante surpresa.

“Fiquei muito chocada, pois de todos os indicados sou a única que não viaja pelo Brasil e pelo mundo, viajo apenas para um único estado que é o Espírito Santo. Isso só foi possível graças ao engajamento dos meus seguidores na primeira fase da votação! Estou com um sentimento de dever cumprido muito grande em colocar o estado em destaque nessa premiação nacional”, finaliza.

