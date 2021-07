Incentivo à 'indústria sem chaminé' | Conceição do Castelo pode ganhar rota turística

Por Redação - Redação 7

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo pode ganhar um novo percurso turístico. Trat-se da Rota do Vale do Emboque, que fica no município de Conceição do Castelo, região Serrana do estado. A proposta de criação da novidade é do deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL).

Continua depois da publicidade

De acordo com o Projeto de Lei, o local é considerado de interesse cultural de relevância e apropriado para o turismo de aventura. O vale é caminho do Rio Monfort e na localidade está a comunidade Monfort Frio, habitada por descendentes de escravos, que ali se instalaram, fugidos de fazendas da região.

Quintino ressalta que além de ser um local bucólico e cheio de encantos, o vale “abriga uma quantidade de belezas naturais e históricas ainda desconhecidas. É um dos mais belos pontos do turismo de aventura no município de Conceição do Castelo e é considerado uma das paisagens mais lindas do Espírito Santo”.

O projeto foi lido na sessão ordinária do último dia 30 de junho e segue para as comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].