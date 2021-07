Incaper prevê dia de sol nesta segunda-feira (5) no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 13

O dia será de sol e de tempo firme em todas as regiões do Espírito Santo nesta segunda-feira (5), de acordo com a previsão do tempo do Incaper. Assim como os ventos sopram com moderada intensidade e não há previsão de chuvas para hoje.

As temperaturas terão leve aumento, no entanto, capixabas devem se cuidar, porque há previsão é de ar seco.

Nesses dias, é preciso que a população tenha um pouco mais de cuidado com o baixa umidade do ar, porque isso pode provocar danos à saúde. Então, curta o dia ensolarado, mas não esqueça de se cuidar.

Além disso, o tempo seco propicia incêndios em vegetações, por isso, cuidado!

Dia de sol

Grande Vitória

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C.

Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 24 °C.

Região Serrana

Temperatura mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 7 °C e máxima de 24 °C.

Região Norte

Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C

Região Noroeste

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Região Nordeste

Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Como se cuidar em dias secos

Mantenha a hidratação, assim como regue as plantas, elas também sofrem com ar seco

Invista em alimentos saudáveis

Umidifique o ambiente

Combata o ressecamento das vias aéreas

Evite a exposição solar

Não faça atividades físicas nos horários mais secos

Hidrate a pele

Faça um bom controle ambiental em sua casa

Evite locais fechados

