Impeachment: manifestantes pedem a saída de Bolsonaro em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas foi às ruas de Cachoeiro de Itapemirim, no início da tarde deste sábado (3), pedido o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A manifestação aconteceu em frente a antiga Estação Ferroviária na Linha Vermelha.

Utilizando máscaras e evitando aglomerações, além dos pedidos de impeachment, os manifestantes carregam bandeiras com “fora, Bolsonaro”, “Bolsonaro genocida” e de demandas diversas, como vacina, cultura e educação.

Os protestos, convocados por entidades e movimentos sociais, contam com o respaldo de partidos políticos e centrais sindicais. Até a noite desta sexta-feira (2), estavam previstos 361 atos em 315 municípios de todos os estados brasileiros e em 15 países na América e na Europa, segundo os organizadores. Também está programado um tuitaço contra o presidente da República.

Os atos transcorrem em meio a um desgaste sofrido pelo governo diante de denúncias de corrupção e propina em negociações para compra de vacinas.

Pedido de impeachment

No Rio de Janeiro, o movimento tem apoio de partidos de oposição ao governo, como PT, PDT, PCdoB, PSOL e PCB. Centrais sindicais também estão presentes, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Os participantes exibem ainda cartazes e faixa em referência a diversos movimentos, como negro, feminista e LGBT.

A concentração começou por volta das 10h. Manifestantes carregam bandeiras com “fora, Bolsonaro”, “Bolsonaro genocida” e de demandas diversas, como vacina, cultura e educação. Um grande boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi montado na manifestação, com uma faixa “Lula livre” e uma máscara de proteção no rosto.

A expectativa dos organizadores é começar uma caminhada pela Presidente Vargas por volta das 11h, em direção à igreja da Candelária, onde o ato será encerrado com discursos. Guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região. Nenhuma ocorrência foi registrada até o momento.

