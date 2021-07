Iluminação pública de Atílio Vivácqua ganhará lâmpadas de LED

Por Redação - Redação 6

Atílio Vivácqua terá seu parque de iluminação pública revitalizado, a partir de agosto, com a implantação de lâmpadas de LED em 551 pontos de iluminação, distribuídos em perímetros urbanos do município.

A melhoria será realizada graças a uma parceria firmada entre a Prefeitura e a EDP Escelsa. Pelo acordo, serão investidos mais de R$ 660 mil, por parte da concessionária de energia elétrica, o que não gerará nenhum custo para a municipalidade.

O contrato que viabiliza a revitalização foi assinado no gabinete do prefeito Josemar Machado Fernandes, na última sexta-feira (9), com a presença do vice-prefeito Pedro Sampaio, do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Hélio Lima Filho, de representantes da EDP e da Câmara Municipal.

“A substituição das lâmpadas atuais, de vapor metálico, pelas de LED vai ser realizada por uma empresa contratada pela concessionária. A previsão é que, com essa melhoria, tenhamos uma economia de 601,41 megawatts por ano. Além de mais economia, representará mais segurança. Também está sendo instalada mais uma subestação de energia elétrica, na comunidade de Independência, o que será importante para garantir um fornecimento de maior qualidade, fazendo com que o município seja ainda mais receptivo a novos empreendimentos e investimentos”, destaca o prefeito.

“No mesmo dia da assinatura, fomos informados, por diretores e demais membros da concessionária, que seremos contemplados, também, por uma cabine de atendimento eletrônica de atendimento EDP, que facilitará sua atuação em nosso município”, acrescenta o secretário de Obras e Serviços Urbanos.

