Ibatiba quer transformar posto da PRF em Centro de Informações Turísticas

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, enviou ofícios ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) e à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para tratar sobre o posto da PRF existente às margens da BR 262, na entrada da cidade – no sentido de quem vem de Belo Horizonte. A estrutura está desativada e os serviços vão passar a ser operados pelo novo posto em Brejetuba.

Continua depois da publicidade

Por isso, nos ofícios, o prefeito pede a doação da estrutura ao município, ou a concessão de uso por 30 anos no mínimo. O objetivo da municipalidade é transformar o local no Centro de Informações Turísticas e do Artesanato da Terra dos Tropeiros. “Somos o primeiro município em terras capixabas, quando o turista ou visitante entra no Espírito Santo, chegando pela BR262”, enfatiza Luciano Pingo.

Segundo o prefeito, a solicitação é muito importante para o desenvolvimento do setor turístico e cultural de Ibatiba. “Além de ser uma iniciativa crucial para a retomada de nossa economia, depois que essa pandemia passar”, afirma. No ofício, o prefeito também agradece os trabalho realizados pela PRF enquanto esteve presente em Ibatiba e reiterou a importância da instituição para o País.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].