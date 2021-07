Homens trabalhando: obra mantém rua de Cachoeiro interdita até as 17h

Por Redação - Redação 29

Advertisement

Advertisement

Com o avanço da obra de modernização do sistema de esgotamento sanitário no centro de Cachoeiro de Itapemirim, a BRK Ambiental informa que a rua Reinaldo Machado, (próximo ao Sindicato Ferroviários), que estava com interdição parcial desde o dia 1º de julho, terá interdição total a partir desta segunda-feira (12), das 7h às 17h.

Continua depois da publicidade

O trânsito será desviado pelas ruas Basílio Pimenta, Alvaro Ramos e Coronel Marins. A concessionária pede a atenção de motoristas, ciclistas e pedestres. O local estará devidamente sinalizado.

As obras fazem parte do programa de modernização e ampliação dos serviços de água e esgoto da concessionária e têm como objetivo evitar lançamentos irregulares de esgoto na rede de drenagem pluvial, direcionando o esgoto corretamente para a rede coletora da BRK Ambiental. A previsão é que as intervenções nestas ruas sejam concluídas até o dia 16 de julho.

Continua depois da publicidade

Os moradores e comerciantes da região também receberam uma comunicação da concessionária, com mais informações sobre a intervenção. As equipes de trabalho estão orientadas para minimizar ao máximo os transtornos comuns a este tipo de obra.

A BRK Ambiental reforça a importância de a população fazer o uso adequado das redes, cuidando para que o sistema não receba água de chuva e não jogando resíduos como óleo de cozinha, cabelo, absorventes, sacolas e outros itens sólidos nos ralos dos imóveis, já que a rede não foi projetada para receber esse tipo de resíduo, o que pode causar entupimentos e fazer com que o esgoto retorne para dentro dos próprios imóveis.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].