Homem que esquartejou outro e jogou corpo no rio Itapemirim é preso em Cachoeiro

Um homem de 28 anos foi preso por policiais civis nesta segunda-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim. Ele confessou ter decepado de Higor Fabiano Rangel, de 23 anos, e jogado as partes do corpo no Rio Itapemirim.

O tronco de Higor foi encontrado no dia 28 de abril deste ano, às margens de uma estação de tratamento de água, que fica no bairro Coronel Borges.

O outor confesso do crime foi preso em casa, no bairro Baiminas. Higor só foi identificado no dia 17 de junho, quando a então companheira dele foi à delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o delegado Felipe Vivas, chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o criminoso disse em depoimento que matou e esquartejou Higor porque estaria sendo ameaçado por ele.

No entanto, a polícia não confirmou essa versão. As investigações apontaram que o homem estaria mantendo um relacionamento com a companheira de Higor e que, pouco depois de a vítima desaparecer, o acusado passou a residir com a mulher na casa dela.

O homem foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficará à disposição da Justiça. A mulher da vítima também está sendo investiga, mas permanece em liberdade.

