Homem é detido pela PM após ameaçar funcionários de cartório em Bom Jesus do Norte

Por Guilherme Gomes

A Polícia Militar deteve um homem de 40 anos, no início da noite desta sexta-feira (2), que estava ameaçando funcionários de um cartório em Bom Jesus do Norte. O fato aconteceu por volta das 18h20, na Avenida Major Bley, no Centro da cidade.

De acordo com os militares, o homem aparentava estar sob influência de alguma substancia psicoativa, e em posse de uma barra de ferro que estava sendo usada para tentar arrombar a porta do cartório. Ele proferia palavras de ameaça contra os funcionários que estavam trancados, dizendo que agora resolveria o seu problema e estava ali para “matar ou ser morto”.

Com a presença dos militares no local o suspeito cessou as investidas contra a porta do estabelecimento e começou a ameaçar os policiais, sempre em posse da barra de ferro. Os militares iniciaram a negociação com o suspeito, porém o homem continuava com as ameaças e dizia que não queria conversa com PM.

Com apoio de outros militares, que estavam de folga e auxiliaram na negociação, o suspeito foi convencido a largar a barra de ferro, sendo algemado e conduzido ao DPJ de Alegre para as demais providencias.

