Homem é detido após desferir golpes de facão na cabeça da esposa em Bom Jesus do Norte

Um homem de 29 anos foi preso após tentativa de feminicídio usando um facão contra sua esposa, na noite deste sábado (3), em Bom Jesus do Norte. O crime aconteceu por volta das 19h20, no loteamento Silvana, zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher de 31 anos teria dado entrada no pronto atendimento municipal, e relatou ter sido atingida por seu marido com golpes de facão na cabeça, após uma discussão.

Os policiais iniciaram buscas pelo suspeito, tendo êxito em encontra-lo próximo a sua casa. Ele estava com uma mochila, que em seu interior foi encontrado o facão utilizado para agredir a vítima.

Diante dos fatos, o suspeito e a vítima foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

