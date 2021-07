Guincho volta para combater motos barulhentas e motoristas irregulares em Cachoeiro, Vargem Alta e Castelo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 56

Advertisement

Advertisement

Motos com escapamento adulterado e veículos usados para transporte irregular de pessoas. Esses são os principais alvos de combate da Polícia Militar com a reativação do serviço de remoção e guincho, na área do 9º Batalhão, que abrange Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta e Castelo.

Continua depois da publicidade

De acordo com o capitão da PM, José Luiz Daniel, do dia 14 de junho, quando a utilização do pátio foi retomada, até esta quarta-feira (7), 39 veículos, entre carros e motos, foram levados para o local.

Com o retorno do serviço, a polícia pode, agora, notificar e retirar esses veículos com irregularidades das ruas, ao contrário de antes, quando o condutor só recebia a notificação e permanecia com o veículo, por falta de um espaço adequado para guardá-los.

De junho até ontem, o 9º Batalhão realizou 739 operações no trânsito como a ‘Cavalo de Aço’, que objetiva recuperar motos roubadas e furtadas, além de apreender aquelas com escapamento aberto, com a finalidade única e exclusiva de provocar incômodo.

Continua depois da publicidade

Outro foco da polícia é coibir a atuação de falsos motoristas de aplicativos (clandestinos) e daqueles que não são vinculados a redes de transporte de pessoas, mas que circulam como se fossem. Existem, inclusive, os que usam veículos irregulares para fazer esse serviço, mas não são criminosos, como também aqueles que fazem ‘serviço’ para criminosos.

No entanto, muitos motoristas, que se preocupam em andar em dia com o código de trânsito, acabam sendo ‘presa fácil’ para criminosos. Sem saber, chegam a transportar drogas e armas e se tornarem vítimas de assaltos. Para proteger esses profissionais e tirar de circulação os criminosos, a polícia realiza a operação Para-Pedro.

Ainda segundo o capitão Daniel, a polícia tem intensificado as blitzen e abordagens a coletivos municipais e intermunicipais. Além disso, aposta nos cercos táticos, que são montados em pontos estratégicos das cidades, de acordo com o índice de criminalidade desses locais. Em média, dez operações são feitas diariamente nos municípios que têm a segurança feita pelo batalhão.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Algumas pessoas acabam acreditando que o objetivo da polícia é multar. E essa é a menor de nossa preocupação. Estamos preocupados com o cara que tá indo para outro bairro brigar por pontos de drogas. Com o condutor que está dirigindo bêbado e pode colocar em risco a vida dele e a de outras pessoas. Com assaltantes. A população fica mais segura quando esses condutores e ocupantes estão nas mãos da polícia”, afirmou.

Mesmo que pessoas ‘de bem’ acabem sendo penalizadas porque não conseguiram pagar a documentação com a situação pandêmica ou por algum outro motivo, é importante que todas elas estejam de acordo com o código de trânsito. Segundo o capitão, nessas operações, o número de autuações e remoções é expressivo.

“Lembramos que se o veículo estiver com a documentação atrasada, ele será removido. E os gastos de quando o veículo é levado para o pátio, excede muitas vezes, o valor do próprio documento que está irregular”, disse.

Alerta

“O trânsito é coisa seríssima. O trânsito mata todos os dias. E mata muitas pessoas. Para ter civilidade e poder trafegar com segurança, precisamos de regras e obedecê-las. Às vezes, a pessoa está com o documento atrasado, mas não é um criminoso. Mas, o motorista do veículo que vem atrás é quem é. Não podemos fazer esse juízo, pois a punição no trânsito vale para todos. É preciso andar corretamente”, finaliza.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].