Grupo Innovar é eleito o melhor do Brasil em Medicina e Segurança do Trabalho

Por Guilherme Gomes

Mais um certificado de excelência por seus serviços prestados! Na última terça-feira (27) o Grupo Innovar recebeu o prêmio de melhor do Brasil no segmento de Medicina e Segurança do Trabalho, no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo.

De acordo com o fundador do grupo, Breno S. Nascimento, a cerimônia do Brazil Quality Summit 2021 contou com aproximadamente 180 empresas de diferentes segmentos. E o título, conquistado pelo 5º ano consecutivo, vem para coroar todo o cuidado e dedicação com os seus clientes.

“A premiação nos concede a permissão do uso dos selos que qualificam a empresa como a melhor do segmento no ano de 2021. É importante, pois estamos levando o nome do nosso Estado para todo Brasil, e mostrando que aqui também temos empresas de qualidade e reconhecimento nacional”, destaca Breno.

Oferecendo as melhores e mais atuais metodologias do mercado, o Grupo Innovar tem sede em Marataízes, duas unidades em Cachoeiro de Itapemirim, duas em Vitória, Alegre, Apiacá, Ibatiba, Rio Novo do Sul, e já projeta a inauguração de mais três novas unidades no Espírito Santo.

“A premiação mostra que estamos no caminho certo. Uma empresa do interior do Espírito Santo, ser eleita pelo quinto ano consecutivo a melhor do Brasil, é motivo de muita alegria e orgulho”, afirma.

Medicina e Segurança do Trabalho

A empresa especializada em consultoria nas áreas de Medicina e Segurança do Trabalho conta com três unidades móveis de saúde ocupacional, com realização de raio-x digital, uma unidade móvel de treinamentos e cursos com capacidade para 21 pessoas e um unidade móvel de avaliações ambientais. Todas com ambientes climatizados e excelente conforto para melhor atender nossos clientes.

“É importante lembrar que isso não aconteceria se não tivéssemos uma grande equipe de profissionais altamente qualificados, que exercem suas atividades com amor e satisfaço, além disso, temos uma estrutura de grandes centro, com equipamentos próprios em grande quantidade e de última geração, frota de veículos próprios e novos, garantindo boas condições de trabalho para nossos colaboradores, com segurança, conforto e tecnologia”, finaliza.

