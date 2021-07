Grupo de Caxambu de Alegre terá história retratada em exposição virtual e inventário afetivo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 17

O Coletivo Artístico 028 prepara o lançamento para este sábado (31), da Exposição Virtual “Caxambu do Horizonte: Ancestralidade e Afetividade” e também o Inventário Afetivo Caxambu.

Coordenado pela fotógrafa e artista visual, Taynara Barreto, o projeto terá encerramento pelo Instagram do Coletivo 028 (@coletivo028), a partir das 12h, através de um bate papo com integrantes do Grupo Cultural Caxambu do Horizonte, de Alegre.

O grupo de Caxambu tem sido objeto de estudos e pesquisas do Coletivo 028, desde 2009, por meio de um ensaio produzido por Taynara para a Mostra Internacional de Mulheres na Fotografia. Diante de carências observadas para a promoção da tradição cultural e valorização do Coletivo criou o projeto de Residência Artística com a família caxambuzeira.

O projeto catalogou a história do grupo e dedicou o resultado do trabalho em homenagem ao legado do Mestre Antônio Raimundo da Silva, Pai Antônio, que faleceu em março deste ano. Os trabalhos se debruçaram em pesquisas documentais, acervos fotográficos, físicos e digitais, levantamento de informações, gravação de entrevistas, restauração de parte do acervo fotográfico familiar do grupo que atua com a prática há mais de 90 anos.

Importância

Para Taynara Barreto, o projeto é um marco na região como incentivo da valorização da memória e do legado dos grupos culturais tradicionais que atuam na região.

“O Caxambu do Horizonte é sem sombra de dúvidas um dos maiores patrimônios imateriais do Estado. Assim como temos as paneleiras e o jongo capixaba, o grupo formado a partir do sonho do Pai Antônio expõe o quanto ainda precisamos avançar em ações que contribuam com a manutenção desta história. Estamos falando de uma manifestação popular trazida pelos povos escravizados e que resiste século após século transmitindo toda sabedoria do povo preto para nós. Foi uma honra poder realizar este projeto junto com o Coletivo 028 e o Caxambu do Horizonte”, destaca a fotógrafa.

O projeto também contou com a curadoria do criador do Coletivo 028 e mestre em comunicação, fotografia e memória, Julio Cesar Pires. A residência evidenciou a afetividade familiar do grupo e no fazer Caxambu.

Todo material recolhido no levantamento de pesquisa foi publicado e entregue à Instituições Culturais e de preservação da memória e patrimônio imaterial como Casa da Culta de Alegre, IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e Instituto Histórico Geográfico de Alegre (IGHA).

Fundo de Manutenção Caxambu do Horizonte

A residência artística também criou o Fundo de Manutenção Caxambu do Horizonte, onde destinou parte da premiação visando minimizar os impactos sofridos pelo grupo por conta da pandemia da Covid-19.

O fundo materializa as ações internas realizadas por seus representantes para a continuação da prática e também possibilita que novas ferramentas, além das apresentações presenciais paralisadas desde 2020, possam ser realizadas.

Tanto inventário como a exposição virtual estão disponíveis pelo site https://inventarioafetivocaxambu.com.br. O projeto foi aprovado e desenvolvido com recursos da Seleção de Projetos e Concessão de Prêmio Artes Integradas, instituídas pela Lei Aldir Blanc.

