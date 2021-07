Grave acidente mata avós e neto de quatro anos em Anchieta

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 757

Advertisement

Advertisement

Um casal de idosos e um dos netos deles, de apenas quatro anos, morreram em um grave acidente na Rodovia do Sol, em Anchieta, no fim da tarde deste sábado (31). A batida entre dois veículos foi no trecho do Haras, entre Parati e Guanabara, também conhecido como ‘reta de Ubu’.

Continua depois da publicidade

A mulher que dirigia o veículo, de 39 anos, foi socorrida em estado grave para um Hospital da Grande Vitória. Ela é mãe da criança e filha dos idosos que seguiam no carro.

Fábio Sufê Mendes de Oliveira, 66 anos, a mulher dele, Celeste Ainda de Oliveira, de 70 anos, e o neto Gael Vieira de Oliveira, morreram presos às ferragens.

A Polícia Militar não informou como o acidente aconteceu, mas contou que o veículo onde a família estava bateu em outro automóvel. Chovia na hora do acidente. O motorista do segundo carro envolvido foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento da Anchieta.

Continua depois da publicidade

Até o fechamento desta reportagem, os corpos das vítimas ainda estavam no local aguardando a perícia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].