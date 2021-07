Governo dá aval para criação da Rota do Pico da Bandeira no Caparaó capixaba

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 31

O governador Renato Casagrande sancionou nesta segunda-feira (12) a lei de autoria do deputado Alexandre Xambinho que cria a Rota do Pico da Bandeira, no Caparaó capixaba. A proposta é atrair visitantes para as cidades e gerar emprego e renda para os moradores da região.

Com 12 quilômetros, a rota será implantada entre os distritos de Santa Marta e Pedra Roxa, em Ibitirama. Um dos atrativos da região é o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país, com 2.891,32 metros de altitude, localizado no Parque Nacional do Caparaó, na serra do Caparaó, divisa entre os municípios de Ibitirama (Espírito Santo) e Alto Caparaó (Minas Gerais).

“Apesar de a legislação dificultar um pouco a construção de novos empreendimentos tendo em vista que é uma região protegida, a comunidade vem conseguindo desenvolver projetos que englobam restaurantes, chácaras, pousadas, bangalôs, cafeteria, condomínios e postos de gasolina para dar maior conforto aos visitantes do local, principalmente, no período mais frio, quando a região é destino de diversos turistas”, afirma Xambinho.

